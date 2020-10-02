Son dakika haber | Van'da baro ve meslek odalarının genel kurul toplantıları ertelendi - Son Dakika

Son dakika haber | Van'da baro ve meslek odalarının genel kurul toplantıları ertelendi

Son dakika haber... Van Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında baro, ziraat, tabipler, mimarlar ve mühendisler odaları gibi sivil toplum kuruluşlarının genel kurul toplantılarının ertelendiğini duyurdu.

Son dakika haber | Van'da baro ve meslek odalarının genel kurul toplantıları ertelendi, System.String[]

Van Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında baro, ziraat, tabipler, mimarlar ve mühendisler odaları gibi sivil toplum kuruluşlarının genel kurul toplantılarının ertelendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Türkiye genelinde salgınının görülmesinin ardından bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak için birçok tedbir kararı aldığı belirtildi.

Kurulun, kalabalık ortamlarda salgının yayılım hızını göz önünde bulundurarak bundan kaynaklanan olumsuzlukların il için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik yeni kararlar aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, ilimiz sınırları içerisindeki barolar, ziraat odaları, tabipler odası, mimarlar, mühendisler odaları gibi sivil toplum kuruluşu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler ve genel kurul toplantılarının 1 Aralık'a kadar ertelenmesi kararı alınmıştır. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 14. Bab'ında yer alan veya Kabahatler Kanununun 32. maddesince ceza uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 23:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Van'da baro ve meslek odalarının genel kurul toplantıları ertelendi - Son Dakika

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