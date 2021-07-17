Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,09 kayıpla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.341,52 puanı, en yüksek 1.382,45 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,13 azalarak 1.298,53 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 2.445,62 puana, Hizmetler endeksi yüzde 2,03 azalışla 1.097,53 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,32 kayıpla 1.772,00 puana geriledi.

-Borusan Yatırım ve Pazarlama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,96 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu.

Onu yüzde 9,54 ile Sasa Polyester, yüzde 6,75 ile Borusan Mannesmann izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 4,88 ile Hedef Girişim, yüzde 4,85 ile Nuh Çimento, yüzde 4,41 ile Gözde Girişim şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 161 milyon 218 bin 415 lira ile Sasa Polyester, 4 milyar 277 milyon 264 bin 505 lira ile Garanti BBVA, 2 milyar 714 milyon 819 bin 817 lira ile Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 63 milyar 350 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 60 milyar 286 milyon 338 bin lirayla Ford Otosan, 50 milyar 717 milyon 961 bin lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

-Altın ve döviz düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1 kayıpla 497,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,99 değer kaybıyla 3 bin 299 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,43 değer kaybederek 8,5360 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,66 azalışla 10,1090 lira oldu. Geçen hafta 12,0370 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,02 azalışla 11,7940 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,86 kayıpla 9,3100 liradan kapandı.

-Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,38 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

(Sürecek)