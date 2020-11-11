Son dakika haber... Yerli koronavirüs aşısına ilişkin basın toplantısı (4) - Son Dakika

Son dakika haber... Yerli koronavirüs aşısına ilişkin basın toplantısı (4)
11.11.2020 16:38
Son dakika haber... Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal'ın konuşması Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal'ın konuşması
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova'nın konuşması ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye'de koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerden biri olan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü'nde yerli koronavirüs aşısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (4)
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