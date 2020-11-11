Son dakika haber... Yerli koronavirüs aşısına ilişkin basın toplantısı (4) - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal'ın konuşması

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova'nın konuşması ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye'de koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerden biri olan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü'nde yerli koronavirüs aşısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (4)