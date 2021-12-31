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Son dakika haber: Yıllardır çözülemeyen 74 parsel imar planı çözüldü, tapular alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Yıllardır çözülemeyen 74 parsel imar planı çözüldü, tapular alındı

31.12.2021 12:37

Son dakika haberleri: Yıllardır çözülemeyen 74 parsel imar planı çözüldü, tapular alındı Yıllardır Gölbaşı'nın kanayan yarası olarak bilinen ve bir türlü çözüme kavuşturulamayan, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Merkez (eski) 74 Parsel ve civarına ait plan, Çevre, Şehircilik ve...

Yıllardır çözülemeyen 74 parsel imar planı çözüldü, tapular alındı

ANKARA - Yıllardır Gölbaşı'nın kanayan yarası olarak bilinen ve bir türlü çözüme kavuşturulamayan, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Merkez (eski) 74 Parsel ve civarına ait plan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

Planın onaylanması ile birlikte, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in göreve geldiği günden bugüne kadar üzerinde titizlikle durduğu bir imar plan süreci tamamlanarak önemli bir imar süreci de çözüme kavuşturuldu. Vilayetler Evi'nden başlayarak Haymana Yolu Askeri Dinlenme Tesisleri'ne kadar uzanan bölgede bulunan arazilerin imar uygulaması ile birlikte yıllar önce başlayan, ancak çeşitli davalar açılması sonucu bir türlü sonuçlandırılamayan süreç, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in girişimleri ve çabasıyla çözüldü.

74 Parsel'de yaşanan imar sorununun Gölbaşı'nın gelişiminin ve kalkınmasının önünde bir engel olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Ramazan Şimşek şunları söyledi:

"Biz 2019 yılı seçimleri için çalışmalarımızı yürüttüğümüzde Karşıyaka ve Gaziosmanpaşa'da oy kullanan hemşerilerimiz her seferinde 74 parsel sorununu gündeme getirdi. Bizde bu 74 parselin çözümü ile ilgili vatandaşlarımızın yanında olacağımızı dile getirdik. Dün itibariyle 74 parselin çözümünü gerçek anlamda gerçekleştirdik ve hak sahiplerinin tapularının tamamını aldık. 74 parsel sebebiyle mağdur olan halkımız, müteahhitlerimiz, esnafımız, insanımız vardı. Bugünden itibaren inşaat ruhsatlarını veriyoruz, ruhsatlarını alabiliyorlar. Biz bunu geçici olarak çözmedik, kalıcı olarak çözdük. Vatandaşımıza, milletimize ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu sorunumuzun çözümünde emekleri geçen; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve bakanlık yetkililerine, siyasi parti ayırt etmeksizin tüm Belediye Meclis Üyelerine ve İlçe Başkanlarına teşekkür ederim."

74 Parsel planında eğitim alanlarının da çoğaltıldığını söyleyen Başkan Şimşek "74 parselde maalesef bizim okul alanlarımız yoktu. Plan tadilatı yaparak Gölbaşımıza 3 okul yeri çıkardık. Bu eğitim alanlarının kazanılmasında katkısı olan hak sahiplerine de Gölbaşı halkı adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Son dakika haber: Yıllardır çözülemeyen 74 parsel imar planı çözüldü, tapular alındı
Son dakika haber: Yıllardır çözülemeyen 74 parsel imar planı çözüldü, tapular alındı
Son dakika haber: Yıllardır çözülemeyen 74 parsel imar planı çözüldü, tapular alındı

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Ramazan Şimşek, Hisarcık, Gölbaşı, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yıllardır çözülemeyen 74 parsel imar planı çözüldü, tapular alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Yıllardır çözülemeyen 74 parsel imar planı çözüldü, tapular alındı - Son Dakika
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