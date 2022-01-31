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Son dakika haber | Yozgat'ta tedavi altındaki hasta, yangın merdiveninde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber | Yozgat'ta tedavi altındaki hasta, yangın merdiveninde ölü bulundu

31.01.2022 22:50
Son dakika haber | Yozgat'ta tedavi altındaki hasta, yangın merdiveninde ölü bulundu

Son dakika haberi: YOZGAT'ta, Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Y.Y. (59), hastanenin yangın merdiveninde ölü bulundu.

YOZGAT'ta, Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Y.Y. (59), hastanenin yangın merdiveninde ölü bulundu.

Olay, gece 02.30 sıralarında Çapanoğlu Mahallesi'nde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Çayıralan Devlet Hastanesinde tedavi gören Y.Y., yüksek tansiyon şikayetiyle Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İddiaya göre hasta Y.Y., refakatçi olan oğlunun uyuduğu sırada yatağından kalkarak yangın merdivenine çıktı. Görevli hemşirenin Y.Y.'nin odada olmadığını fark etmesi sonucu hastane içerisinde aranan kadın hasta, hastanenin yangın merdiveninde ölü olarak bulundu.

Havaların soğuk olmasından dolayı donarak öldüğü tahmin edilen Y.Y.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Hastamızın odada olmadığını tespit ettiğimizde hemen arkadaşlarımız hastamızı arıyorlar. Hastamız yangın merdiveninden çıkış yapmış. Yangın kapılarının şöyle bir özelliği var. İçeriden açılıyor ama kapandıktan sonra dışarıdan içeri giremiyorsunuz" dedi.


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Bozok Üniversitesi, Araştırma, Yozgat, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yozgat'ta tedavi altındaki hasta, yangın merdiveninde ölü bulundu - Son Dakika


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