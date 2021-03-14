Son dakika haber | Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Suudi Arabistan savaş uçaklarının tatbikat için Girit'e geldiğini bildirdi - Son Dakika

Son dakika haber | Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Suudi Arabistan savaş uçaklarının tatbikat için Girit'e geldiğini bildirdi

14.03.2021 16:17
Son dakika haber | Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Suudi Arabistan savaş uçaklarının tatbikat için Girit'e geldiğini bildirdi, System.String[]

Son dakika haberleri... Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros, Yunanistan ve Suudi Arabistan arasında ortaklaşa gerçekleştirilmesi kararlaştırılan askeri tatbikata katılmak üzere Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait F-15 tipi savaş uçaklarının Girit Adası'na geldiğini bildirdi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros, Yunanistan ve Suudi Arabistan arasında ortaklaşa gerçekleştirilmesi kararlaştırılan askeri tatbikata katılmak üzere Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait F-15 tipi savaş uçaklarının Girit Adası'na geldiğini bildirdi.

Floros, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan F-15'lerinin Girit 'Kalesi'ne gelişi. Şahin Gözü (Falcon Eye) Doğu Akdeniz'de başlıyor. Yunanistan ve Suudi Arabistan, bölgede barış ve istikrar için birlikte." ifadesini kullandı.

Savaş uçakları, Girit'teki Suda Üssü'ne ulaştı

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesindeki açıklamada da Yunanistan ve Suudi Arabistan arasındaki ikili savunma iş birliği kapsamında 13 Mart'ta Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 6 adet F-15 tipi savaş uçağının Yunan Genelkurmay Başkanlığının yetkili birimlerinin koordinesi altında Girit'teki Suda Üssü'ne ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, iki ülke arasında gerçekleştirilecek ve yaklaşık 10-12 gün sürecek tatbikatta, Yunan ve Suudi Arabistan uçaklarının "Air Superiority-Supremacy" şeklinde hava operasyonları gerçekleştireceği, deniz ve kara hedeflerine atış eğitimi yapılacağı belirtildi.

Yunanistan'ın, Girit Adası'nın stratejik açıdan değerini yükseltme çabası içerisinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının uzun vadeli planları kapsamında, Girit Adası'nın stratejik açıdan sürekli yükseltilmesi, yakın gelecekte varlığıyla ve Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak eğitimler gerçekleştirerek stratejik açıdan önemli bölgeye olan ilgilerini fiilen ortaya koymayı arzu eden daha çok müttefik ve dostlarla önemli iş birlikleri gerçekleştirilmesi için bir cazibe noktası oluşturmaktadır ve böyle olmaya devam edecektir."

Suudi Arabistan, Genel Kurmay, Yunanistan, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Suudi Arabistan savaş uçaklarının tatbikat için Girit'e geldiğini bildirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sezon sonunda transfer olacağı konuşulan Boupendza için Fenerbahçe'den açıklama: İlgilenmiyoruz Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı
Benzinle kendini yakmaya çalışan şahsı çevredeki vatandaşlar kurtardı Benzinle kendini yakmaya çalışan şahsı çevredeki vatandaşlar kurtardı         
16:49
Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı         
16:38
Avustralya'lı havayolu şirketinden 'gizemli yolculuk' etkinliği! Bilet alacak yolcular nereye gideceklerini bilmiyorlar Avustralya'lı havayolu şirketinden 'gizemli yolculuk' etkinliği! Bilet alacak yolcular nereye gideceklerini bilmiyorlar         
16:15
Beşiktaş Avrupa'da, en fazla oyuncusu gol bulan takım oldu Beşiktaş Avrupa'da, en fazla oyuncusu gol bulan takım oldu         
16:02
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal konuşma Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal konuşma         
14:09
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 16:58:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Suudi Arabistan savaş uçaklarının tatbikat için Girit'e geldiğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei