Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros, Yunanistan ve Suudi Arabistan arasında ortaklaşa gerçekleştirilmesi kararlaştırılan askeri tatbikata katılmak üzere Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait F-15 tipi savaş uçaklarının Girit Adası'na geldiğini bildirdi.

Floros, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan F-15'lerinin Girit 'Kalesi'ne gelişi. Şahin Gözü (Falcon Eye) Doğu Akdeniz'de başlıyor. Yunanistan ve Suudi Arabistan, bölgede barış ve istikrar için birlikte." ifadesini kullandı.

Savaş uçakları, Girit'teki Suda Üssü'ne ulaştı

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesindeki açıklamada da Yunanistan ve Suudi Arabistan arasındaki ikili savunma iş birliği kapsamında 13 Mart'ta Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 6 adet F-15 tipi savaş uçağının Yunan Genelkurmay Başkanlığının yetkili birimlerinin koordinesi altında Girit'teki Suda Üssü'ne ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, iki ülke arasında gerçekleştirilecek ve yaklaşık 10-12 gün sürecek tatbikatta, Yunan ve Suudi Arabistan uçaklarının "Air Superiority-Supremacy" şeklinde hava operasyonları gerçekleştireceği, deniz ve kara hedeflerine atış eğitimi yapılacağı belirtildi.

Yunanistan'ın, Girit Adası'nın stratejik açıdan değerini yükseltme çabası içerisinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının uzun vadeli planları kapsamında, Girit Adası'nın stratejik açıdan sürekli yükseltilmesi, yakın gelecekte varlığıyla ve Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak eğitimler gerçekleştirerek stratejik açıdan önemli bölgeye olan ilgilerini fiilen ortaya koymayı arzu eden daha çok müttefik ve dostlarla önemli iş birlikleri gerçekleştirilmesi için bir cazibe noktası oluşturmaktadır ve böyle olmaya devam edecektir."