Son dakika haber... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
15.03.2021 22:34
Son dakika gündem haberi... ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından lastik bot içinde Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından lastik bot içinde Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bot içerisindeki 20 kaçak göçmeni kurtardı.Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
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