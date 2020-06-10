Son dakika haberi | 2 köy ve 14 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | 2 köy ve 14 mahalle karantinaya alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy ve 14 mahalle karantina altına altına alındı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy ve 14 mahalle karantina altına altına alındı. Eflani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Soğucak ve Kutluören köylerinde pozitif vakaların görülmesi üzerine bu köyler ile 14 mahallede karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı bildirildi. Karantinanın 14 gün süreceği aktarılan açıklamada, sağlık ve jandarma ekiplerinin mahallede çalışmalarının sürdürdüğü kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı