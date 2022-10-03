Son dakika haberi | 81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulaması; 642 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | 81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulaması; 642 kişi yakalandı

03.10.2022 13:15
Son dakika haberi | 81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulaması; 642 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde, yurt genelinde gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 642 kişi yakalandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde, yurt genelinde gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 642 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ilde başta terör suçları olmak üzere aranan şüphelilerin yakalanması ve delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulaması yapıldı. 13 bin 786 emniyet, 16 bin 243 jandarma ve 745 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 30 bin 774 personel ve 128 dedektör köpeğiyle 5 bin 659 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 7'si terör suçu olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 642 kişi yakalandı, 47 şüpheli gözaltına alındı ve kayıp olarak aranan 10 kişi bulundu. 306 kişiye idari ve 110 kişiye adli olmak üzere toplam 416 kişi hakkında işlem yapıldı, 147 bin 144 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 148 bin 983 araç kontrol edildi, 8 aranan araç ele geçirildi, 441 araç trafikten menedildi, 3 bin 499 araca yönelik 2 milyon 935 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. 15 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 129 mermi, 5 kesici-delici alet, 7 kurusıkı tabanca, 62 şarjörle bir miktar uyuşturucu madde, 831 paket kaçak sigara ve 4 bin 501 litre kaçak içki ele geçirildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulaması; 642 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | 81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulaması; 642 kişi yakalandı - Son Dakika
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