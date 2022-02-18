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Son dakika haberi: ABD'de siyahi Wright'ı öldüren eski polise 2 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Son dakika haberi: ABD'de siyahi Wright'ı öldüren eski polise 2 yıl hapis cezası verildi

18.02.2022 21:29
Son dakika haberi: ABD'de siyahi Wright'ı öldüren eski polise 2 yıl hapis cezası verildi

Edinilen son dakika haberine göre NEW ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde, geçen yıl, 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi genci vurarak ölümüne neden olan eski polis memuru Kim Potter'a 2 yıl hapis cezası verildi.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde, geçen yıl, 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi genci vurarak ölümüne neden olan eski polis memuru Kim Potter'a 2 yıl hapis cezası verildi.

Hennepin Bölge Mahkemesi'nde görülen ceza duruşmasında, yargıç Regina Chu, hapis cezasının süresi konusunda "son derece zor bir karar" verdiğini belirtti.

Potter'in, eyalet kanunlarına göre, 2 yıllık hapis cezasının üçte birine tekabül eden 16 aylık süreyi cezaevinde geri kalan süreyi şartlı tahliye ile geçirebileceği kaydediliyor.

Potter, 1. ve 2. derece cinayet suçlamasıyla yargılandığı davada, 24 Aralık 2021'de jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Savcılar, Potter için en az 7 yıl 2 ay hapis cezası talep etmiş, Potter'in avukatı da ölümün "kaza sonucu" olması, Potter'in Wright'ın ölümü için pişmanlık duyması ve suç geçmişi bulunmaması nedeniyle düşük ceza alması gerektiğini savunmuştu.

"Adalet sistemi oğlumu bir kez daha öldürdü"

Öte yandan, Daunte Wright'sin ailesi ise Potter'a verilen hapis cezasını az bularak tepkisini dile getirdi.

Anne Katie Wright, ceza için "Bugün adalet sistemi oğlumu bir kez daha öldürdü." değerlendirmesinde bulunurken, baba Arbuey Wright, cezayı "ele vurulan hafif bir tokat" olarak niteledi.

Dava süresince oğlunun adını söylemek yerine onu sadece "sürücü" olarak niteleyen Potter'ı asla affetmeyeceğini vurgulayan anne Wright, "Koruması ve hizmet etmesi beklenen bir polis bizden çok şey aldı, bizim hayatımız asla artık eskisi olmayacak." diye konuştu.

Daunte Wright olayı

Siyahi Daunte Wright, 11 Nisan 2021'de Minnesota'da trafik çevirmesi üzerine durdurulmuş, hakkındaki tutuklama kararı bulunan Wright arabasıyla kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla öldürülmesinin duyulmasıyla Brooklyn Center'da protesto gösterileri başlamış, çıkan olaylarda bazı polis araçları zarar görürken onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Polis Şefi Tim Gannon, Wright'ı vuran 26 yıllık polis memuru Kim Potter'in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullandığını ve olayın kaza olduğunu savunmuştu. 49 yaşındaki beyaz Amerikalı Potter ile Polis Şefi Gannon daha sonra görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ABD'de siyahi Wright'ı öldüren eski polise 2 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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