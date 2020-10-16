Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcılığına yeni atama kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Resmi Gazete'nin bugün ki yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2,3 ve 4 maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken, Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.

S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak

Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik

Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az