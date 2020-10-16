Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.
Resmi Gazete'nin bugün ki yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2,3 ve 4 maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken, Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı. - ANKARA
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcılığına yeni atama kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika