Adalet Bakan Yardımcısı Kuş arama kurtarmacı infaz koruma memurunu tebrik etti - Son Dakika

Adalet Bakan Yardımcısı Kuş arama kurtarmacı infaz koruma memurunu tebrik etti

04.11.2020 12:19

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, depremde arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan İnfaz Koruma Memuru Ahmet Çelik'le bir araya geldi.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, depremde arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan İnfaz Koruma Memuru Ahmet Çelik'le bir araya geldi.

Uğurhan Kuş, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ile, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı enkaz alanında incelemerde bulundu.

Kuş, arama kurtarma çalışmalarında İHH gönüllüsü olarak yer alan infaz koruma memuru ve arama kurtarma eğitmeni Ahmet Çelik'le görüştü.

Minik Ayda'nın ve Gizem'in köpeği Ares'in kurtarılmasında yer alan Çelik'i tebrik eden Kuş, "Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Keşke bunlar olmasaydı ama deprem, hayatın gerçeği artık. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sizleri kutluyorum." dedi.

Ahmet Çelik ise dün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de kendisini aradığını, Kuş'un ziyaretinden de gurur duyduğunu belirterek, "Amacım hayat kurtarmaktı." diye konuştu.

Adalet Bakan Yardımcısı Kuş arama kurtarmacı infaz koruma memurunu tebrik etti
Adalet Bakan Yardımcısı Kuş arama kurtarmacı infaz koruma memurunu tebrik etti
Adalet Bakan Yardımcısı Kuş arama kurtarmacı infaz koruma memurunu tebrik etti
Adalet Bakan Yardımcısı Kuş arama kurtarmacı infaz koruma memurunu tebrik etti

Arama Kurtarma, Adalet, Bakan, İnfaz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakan Yardımcısı Kuş arama kurtarmacı infaz koruma memurunu tebrik etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de seçimler sonuçlanmadan sokaklar karıştı! Trump ve Biden destekçileri birbirlerine saldırdı Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü
Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım         
12:36
İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu         
12:12
Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak         
11:50
Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor         
11:40
Balkonda gördüğü yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskilerini bıraktı: Kış geliyor, ayağım üşüyordu. Hakkını helal et Balkonda gördüğü yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskilerini bıraktı: Kış geliyor, ayağım üşüyordu. Hakkını helal et         
11:04
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım         
10:23
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor 7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor         
09:37
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 12:45:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakan Yardımcısı Kuş arama kurtarmacı infaz koruma memurunu tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei