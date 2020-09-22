Son dakika haberi: Adana'da hemşire karısını bıçaklayan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

Adana'da, boşanma sürecindeki hemşire karısını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Seyhan Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Dilek G'nin, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evlerinde boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin G. tarafından 16 Mayıs'ta bıçaklanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça, tutuklu Hüseyin G. için "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hastanedeki nöbetinden çıkarak eve gelen ve Hüseyin G'ye kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen Dilek G'nin, yatak odasına giderek üstünü giyinmeye başladığı sırada, zanlı tarafından sırtı, göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı belirtildi.

Hüseyin G'nin, hayati bölgelerinden yaraladığı eşini öldürmeye teşebbüs ettiği belirtilen iddianamede, zanlının "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin G'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.