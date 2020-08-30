Son dakika haberi! Adana'da orman yangını (3) - Son Dakika

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yerköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve iş makinesi ile 2 helikopter bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 20:06 - Kaynak: AA
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