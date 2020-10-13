Son dakika haberi... Adana'nın 2 ilçesindeki orman yangınlarıyla ilgili 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Adana'nın 2 ilçesindeki orman yangınlarıyla ilgili 4 gözaltı
13.10.2020 11:29
Son dakika haberleri: ADANA'nın Feke ile İmamoğlu ilçelerinde, 5 Ekim'de çıkan ve 8 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarıyla ilgili 4 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
ADANA'nın Feke ile İmamoğlu ilçelerinde, 5 Ekim'de çıkan ve 8 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarıyla ilgili 4 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Feke'ye bağlı Bahçecik Mahallesi ile İmamoğlu ilçesinin Corten ve Otluk mahallelerindeki ormanlık alanlarda, 5 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda, 8 hektar orman örtüsü zarar gördü. Soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla İ.C., E.K., O.G. ve H.Y.'yi gözaltına aldı.
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