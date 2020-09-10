Son dakika haberi: Adıyaman'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

Adıyaman'da koronavirüs denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında Adıyaman'da da geniş kapsamlı denetim yapıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in de katıldığı denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapıldı.

İl genelinde geniş çaplı denetimlerin gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, 'Bu illetten kurtulmak ve bunun olumsuz etkilerini en aza indirmek için hepimiz tedbirlere ve kurallara titizlikle uymak zorundayız. Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı had safhaya ulaşmış durumda. Bu vakaların artışını durdurmak hepimizin elinde. Bu salgından kurtulmanın en etkili koruma yöntemi maske, mesafe ve hijyendir. Kurallara uyduğumuz takdirde, bu küresel salgını hep birlikte yeneceğiz' dedi.