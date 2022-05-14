Son dakika haberi | AFAD ARACI İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi | AFAD ARACI İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ

14.05.2022 20:33

Son dakika haber... HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 1400 sıralarında meydana geldi. İlçeye bağlı Kumlu yolu kavşağında, R.D. yönetimindeki 31 HA 270 plakalı AFAD'a ait araç ile Ahmet Kırar'ın kullandığı 31 RT 962 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kırar ve arkasında yolcu konumunda oturan Nejat Bahtiyar yaralandı. Ağır yaralanan iki kişi, çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Bahtiyar ve Kırar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç sürücüsü R.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

Son dakika haberi | AFAD ARACI İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ
Son dakika haberi | AFAD ARACI İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ
Son dakika haberi | AFAD ARACI İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ
Son dakika haberi | AFAD ARACI İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ

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Kırıkhan, Tragger, Kaza, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AFAD ARACI İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | AFAD ARACI İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ - Son Dakika
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