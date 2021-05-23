29 yaşındaki Dursun'u 24 golle Hamburg'da oynayan Simon Terodde takip etti.

Öte yandan Darmstadt 98'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Serdar Dursun, İkinci Lig'de 27 golle gol kralı oldu.

Serdar Dursun gol kralı oldu

Holstein Kiel gelecek sezon Bundesliga'da mücadele etmek için Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayan Köln ile "play out" maçları oynayacak.

Sahasında Darmstadt 98'e 3-2 yenilen Holstein Kiel ise sezonu 62 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Bochum'un yanı sıra Greuhter Fürth de gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek.

Greuther Fürth de sahasında Fortuna Düsseldorf 'u 3-2 yenerek sezonu 64 puanla ikinci sırada tamamladı.

Bochum bu galibiyetle sezonu 67 puanla şampiyon tamamlayarak Bundesliga'ya yükselmeye hak kazandı.

Bochum sezonun 34. haftasında konuk ettiği Sandhausen'i 29. dakikada Milos Pantovic, 78. dakikada Anthony Losilla ve 87. dakikada Robert Zulj'un attığı gollerle 3-1 yendi.

Almanya İkinci Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunda şampiyon olan Bochum ile sezonu ikinci sırada tamamlayan Greuther Fürth , Birinci Futbol Ligi'ne ( Bundesliga ) yükseldi.

Son Dakika › Spor › Son dakika haberi: Almanya'da Bochum ve Greuther Fürth, Bundesliga'ya yükseldi - Son Dakika Spor

Darmstadt'ta Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı oldu

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