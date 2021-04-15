Son dakika haberi: Amcasını öldüren sanık ve arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haberi: Amcasını öldüren sanık ve arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

15.04.2021 11:03
Son dakika haberi: Amcasını öldüren sanık ve arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Başakşehir'de silahla vurulduktan sonra parçalanan cesedi çöp konteynerinde bulunan Rifat Rıza Öztürk'ün ölümüne ilişkin yargılanan yeğeni ve arkadaşı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Başakşehir'de silahla vurulduktan sonra parçalanan cesedi çöp konteynerinde bulunan Rifat Rıza Öztürk'ün ölümüne ilişkin yargılanan yeğeni ve arkadaşı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz katıldı.

Maktul Rifat Rıza Öztürk'ün eşi Meryem Öztürk ile çocukları Sümeyye, Gamze Vasfiye ve Ahmet İhsan Öztürk ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Meryem Öztürk, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Sümeyye Öztürk, sanıklara verilen cezada indirim uygulanmamasını talep etti.

Gamze Vasfiye Öztürk de babasının 2 yıl önce öldürüldüğünü belirterek, "Ailem çok mutsuz, hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Bir babanın gölgesinin yerini hiçbir şey tutmuyor. Babamın parçalanmış cesedinin fotoğraflarını gördüğümden beri psikolojik sorunlar yaşıyorum. Kardeşim de sorunlar yaşıyor. İşimi kaybettim. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Ahmet İhsan Öztürk ise "Bu adamlar benim ailemin bütün mutluluğunu ellerinden aldılar. Benim gençliğimi de elimden aldılar. Ben babamın kolsuz cesedini gömmek zorunda kaldım. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşmada son sözleri sorulan tutuklu sanık Ferhat Yılmaz, 26 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, "Olaydan sonra güvenlik güçlerine olayı anlatmadığım için pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Fahrettin Öztürk ise "Takdir mahkemenindir" diyerek tahliyesini talep etti.

Karar

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'a, "tasarlayarak delilleri ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, cezada indirim maddelerini uygulamadı.

Bu sanıklara ayrıca "ruhsatsız silah kullanma" suçundan ikişer yıl hapis cezası da veren mahkeme, Öztürk ve Yımaz'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'ya "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan dörder yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan maktulün kızı Gamze Vasfiye Öztürk, 26 ay boyunca adaletin yerini bulmasını beklediklerini anlatarak, "Babamı defnetmek için 10 gün parçalarının bulunmasını bekledik. Benim babam elleri olmadan gömüldü. Çok şükür adalet yerini buldu, acıları unutturmasa da içimiz artık rahat." ifadelerini kullandı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fahrettin Öztürk'ün, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde amcası Rifat Rıza Öztürk'ün ortağı olduğu aile şirketinde işçi olarak çalıştığı anlatılmıştı.

İddianamede, 26 Şubat 2019'da mesai bitimiyle çalışanların iş yerinden ayrılmasının ardından sanık Fahrettin Öztürk'ün, tartıştığı amcası Rifat Rıza Öztürk'e, banyoda abdest aldığı sırada silahla ateş ettiği anlatılmıştı. İddianamede, sanıkların öldüğünden emin olmadıkları maktulün boğazını bıçakla kestikten sonra öldürme eyleminin delillerini gizlemek amacıyla cesedi 6 parçaya ayırarak valiz ve poşetlere koydukları ifade edilmişti.

İddianamede, araca yükledikleri ceset parçalarının bir kısmını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra durdukları viyadükten attan, bir kısmını ise çöp konteynerine atan sanıkların olayı diğer sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'ya anlattıkları belirtilmişti.

Sanıklardan Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 1,5 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede ayrıca Fatih Demir ile Turgut Kundakçı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Fahrettin Öztürk, Rıza Öztürk, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Amcasını öldüren sanık ve arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika


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