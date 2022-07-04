Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Sürücü, yanan tırın içerisinde yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Sürücü, yanan tırın içerisinde yaşamını yitirdi

04.07.2022 08:39

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Sürücü, yanan tırın içerisinde yaşamını yitirdi Bebek bezi ve ıslak mendil taşıyan tır alevlere teslim oldu, sürücüsü öldü Otoyol İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen...

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Sürücü, yanan tırın içerisinde yaşamını yitirdi

Bebek bezi ve ıslak mendil taşıyan tır alevlere teslim oldu, sürücüsü öldü

Otoyol İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, bebek bezi ve ıslak mendil taşıyan tır alevlere teslim oldu. Alev alan tır sürücüsü Musab Bişi'nin hayatını kaybettiği kazada İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Hendek ilçesi Çakallı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve bebek bezi ile ıslak mendil taşıdığı öğrenilen 47 DB 064 plakalı tır, 34 EEV 650 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 47 DB 064 plakalı tır alev aldı. Tırın dorsesinde bulunan ve yola savrulan bebek bezi ile ıslak mendiller de alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince tırda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan ve ardından geriye demir yığınları kalan tırın sürücüsü Musab Bişi olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının ardından polis ve jandarma ekipleri uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafiği kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlıyor. Hayatını kaybeden sürücünün ise cansız bedeninin tırdan çıkartılması bekleniyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Sürücü, yanan tırın içerisinde yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Sürücü, yanan tırın içerisinde yaşamını yitirdi - Son Dakika
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