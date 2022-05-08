Son dakika haberi: Antalya'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Antalya'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

08.05.2022 12:33
Son dakika haberi: Antalya'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Beykonak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüsamettin Erenkuş'un kullandığı 07 AVY 918 plakalı traktör, Yeşilkoy Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken yol kenarına devrildi.

Traktörün altında kalan Erenkuş ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, çiftçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Erenkuş'un cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Son dakika haberi: Antalya'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü
Son dakika haberi: Antalya'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü
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Son dakika: Kumluca'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Son dakika: Kumluca'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti KUMLUCA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ BAŞLADI KUMLUCA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ BAŞLADI

Beykonak, Traktör, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Antalya'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Antalya'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika
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