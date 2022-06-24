Son dakika haberi... Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü

24.06.2022 17:08
Son dakika haberi... Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü

Son dakika haberine göre Artvin merkeze bağlı Ballıüzüm köyünde çıkan yangında iki katlı ahşap ev yanarak kül oldu.

Artvin merkeze bağlı Ballıüzüm köyünde çıkan yangında iki katlı ahşap ev yanarak kül oldu. Yangın etrafta bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında Engin ve Yüksel Akman kardeşlere ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri ve köy halkı yangına müdahale etti. Yangın rüzgarın etkisiyle etrafta bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasının sürdüğü ifade edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, çıkış sebebi ekiplerce araştırılıyor. - ARTVİN

YORUMLAR
500
Kemalpaşa Belediyesi'nin 'Mola Evi' İlgi Görüyor Kemalpaşa Belediyesi'nin 'Mola Evi' İlgi Görüyor Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma süreci temmuzda başlayacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma süreci temmuzda başlayacak
Kaynak: İHA

Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:53 Eşini sokak ortasında öldüren polisin ilk ifadesi ortaya çıktı: Amacım kayınvalidemi öldürmekti
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:28:02. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement