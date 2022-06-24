Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında Engin ve Yüksel Akman kardeşlere ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri ve köy halkı yangına müdahale etti. Yangın rüzgarın etkisiyle etrafta bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasının sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA

Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü - Son Dakika

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