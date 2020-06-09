Son dakika haberi... Atakum'da üç önemli proje meclis gündeminde - Son Dakika

Son dakika haberi... Atakum'da üç önemli proje meclis gündeminde

Son dakika haberi... Atakum Belediyesinin ihtiyaç sahipleri, gençler ve sanatseverlerin yaşamına dokunacak üç projesi, haziran ayı meclis toplantısında görüşüldü.

Son dakika haberi... Atakum'da üç önemli proje meclis gündeminde, System.String[]

Atakum Belediyesinin ihtiyaç sahipleri, gençler ve sanatseverlerin yaşamına dokunacak üç projesi, haziran ayı meclis toplantısında görüşüldü. Projelerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan finansman talepleri meclis tarafından görüşülmek üzere ilgili komisyona sevk edildi. Projeler tamamlandığında Atakumlular; kültür merkezi, gıda bankası, 220 kişilik aşevinin yanı sıra Gençlik ve Bilim Merkezi'ne kavuşacak.

Atakum Belediye Meclisi Haziran ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Toplantı, korona virüs salgını sonrası yeni normalleşme dönemi önlemleri kapsamında Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak gerçekleştirildi. Meclis'in öncelikli gündemi, Atakumluların önemli ihtiyaçlarına yanıt verecek olan üç projenin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan finansman destekleri oldu. Atakum Belediyesi, kentin farklı bölgelerinde atıl halde bekleyen yapıları yaşama döndürmek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda yapımına sekiz yıl önce başlanan Atakum Kültür Merkezi tamamlanarak ilçenin kültür ve sanat yaşamı canlandırılacak. Yedi yıl önce inşa edilen Emek Park'ın altındaki yapı; Gıda Bankası, 220 kişilik aşevi ve mesleki eğitim merkezine dönüştürülecek. Banda Aceh Parkı'nın yanında 3 yıl önce otopark olarak inşa edilmeye başlanan yapı ise Atakum Belediyesi Gençlik ve Bilim Merkezi'ne dönüştürülerek ilçedeki gençler için kapsamlı bir tesis olacak.

Kültür merkezi sekiz yıldır bekliyordu

Yapımına 2012 yılında başlanan Atakum Kültür Merkezi'nin tamamlanması için meclis gündemine getirilen maddede Mimarsinan Mahallesi'nde konferans salonu olması planlanan yapının bodrum katının sular altında kaldığı, acil şekilde bakım-onarım ve tamamlanmaya ihtiyaç duyduğu belirtildi. Belediyenin kısıtlı kaynakları ile belirli bir seviyeye getirilen yapının milli servet açısından kayba sebep olmadan Atakum halkının hizmetine sunulması gerektiği kaydedildi. Yapının tamamlanması için ihtiyaç duyulan 8 milyon 400 bin TL'lik finansman, Atakum Belediye Meclisi'nce oybirliği ile görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Belediye, 8 yıldır atıl halde bekleyen tesisi tamamlandığında Atakumlular; tiyatro, konser ve her türlü sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bir mekana kavuşacak. Sergi salonları, fuaye alanları, bale, folklor ve müzik salonlarının yanı sıra sanatçı kulisleri ile simültane tercüme odaları içerecek olan tesis, Atakum'un kültür ve sanat yaşamını canlandıracak.

İhtiyaç sahipleri için gıda bankası ve aşevi olacak

Atakum Gıda Bankası ve Aşevi'nin kurulacağı alan ilişkin bakım-onarım ihtiyacı da Atakum Belediyesi Meclisi'nin gündemindeydi. Mimarsinan Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerindeki Emek Park'ın zemin kısmının altında yaklaşık 7 yıl önce yapımına başlanan sosyal ve kültürel tesislerin tadilattan geçirilerek Atakumluların hizmetine sunulması için ihtiyaç duyulan 3 milyon 200 bin TL'lik finansman görüşülmek üzere oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Atakum Belediyesi, bu alanda hayırseverlerin bağışlarını düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağı Gıda Bankası'nın yanı sıra muhtaç durumdaki ilçe sakinlerinin düzenli şekilde yemek yiyebileceği 220 kişilik aşevini hizmete sunacak. Aynı alanda oluşturulacak mesleki eğitim kursları ile kadın işgücü ve istihdamının geliştirilmesi sağlanacak.

Gençlik ve Bilim Merkezi'ne dönüşecek

Meclis gündeminde görüşülen bir diğer konu başlığı ise belediyenin Cumhuriyet Mahallesi 38. Sokak üzerinde üç yıl önce yapımına başladığı kapalı otopark alanı oldu. Binada yapılan teknik incelemede katlar arasında geçiş amacıyla inşa edilen rampaların eğimi ile etraflarında bulunan kolonların araçların manevra yapabilmesine olanak tanımadığı bilgisi aktarıldı. Etrafında çok sayıda açık otopark bulunması sebebiyle yapının Atakum Belediyesi Gençlik ve Bilim Merkezi'ne dönüştürülmesi planlandığı belirtildi. Yenileme çalışması için ihtiyaç duyulan 4 milyon 800 bin TL'lik finansman, Meclis tarafından görüşülmek üzere oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Proje kapsamında binada; Atakumlu gençlerin mesleki eğitim alabileceği atölyeler, etüt salonları, 100 kişilik toplantı salonu, kitap kafe ve kütüphane oluşturulması planlanıyor. Gençlik ve Bilim Merkezi tamamlandığında Atakumlu gençler, eğitimleri ve kişisel gelişimleri için kullanabilecekleri kapsamlı bir tesise kavuşmuş olacak. Atakum Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Olağan Toplantısı'nın ikinci oturumu, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen gündemlerin karara bağlanması için 11 Haziran Perşembe günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

İlhan Kılıç'ın ismi tesiste yaşayacak

Meclis gündemine Plan ve Proje ile İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüklerinin sunduğu diğer maddeler de görüşülmek üzere oybirliği ile ilgili komisyonlara sevk edildi. Meclis üyelerince verilen önergeler de karara bağlandı. 4 Haziran'da geçirdiği iş kazasında yaşamını yitiren İlhan Kılıç'ın ismi, Meclis üyelerinin tümünün desteği ile Atakum Belediyesi Kilit Taş ve Parke Taş Üretim Tesisi'ne verildi. 22 Mayıs'ta İstiklal Mahallesi 893. Sokak'ta beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitiren 7 yaşındaki Aysel Naz Gündüzoğlu'nun ismi de yaşadığı sokaktaki parka verildi. Parkın içerisinde çocuklar için bir trafik parkı oluşturulması oybirliği ile kararlaştırıldı.

"Temizlik olmazsa belediye olmaz"

Atakum Belediyesi'nin çöp toplama ihalesine yönelik iddialara yanıt veren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bunu sorgulayanların Adalet ve Kalkınma Partililer olmasının altını çiziyorum. Çok teşekkür ediyorum. Artık kader değişti. Adalet ve Kalkınma Partililer de araştıracak ve sorgulayacaklar. Bu yönelimi önemsiyorum. Çöp ihalesi kamu zararı olduğu için iptal edilmedi. Altı firma ihaleye girdi, en ucuz teklifi veren firma ihaleyi aldı. Bu ihaleler kamuya açık, herkes girebiliyor. Kamu İhale Kurumu, 'İhaleye giren firmanın araç sahipliği ile ilgili yüzde 50 ya da yüzde 30 şartı koyamazsınız' diyor. Temel iptal gerekçesi bu. 300 bin nüfuslu bir şehrin çöpünü toplamaya aday olacak bir firmanın kullanacağı 30 araçtan en az 15'i kendisine ait olmalı. Benim de kanaatim bu. Temizliğe çok önem veriyorum. Temizlik olmazsa belediye olmaz. Atakum'un çöpünü toplayacak olan firma, şartnamede belirttiğimiz özelliklere sahip olmalı. Zaten ihaleye altı firma girdi. Bu altı firma arasından en ucuz teklifi veren firma bu olduğu için ihaleyi aldı. Burada kamu zararı olamaz. Atakum'u kültür ve turizm kenti yapmak için çalışıyoruz. Bunu sağlayabilmek için her şeyden önce temiz bir kent olmalıyız" diye konuştu. - SAMSUN

Cemil Deveci, Mimarsinan, Atakum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 05:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Atakum'da üç önemli proje meclis gündeminde - Son Dakika

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