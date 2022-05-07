Son dakika haberi: Ataşehir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ataşehir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

07.05.2022 16:05
Son dakika haberi: Ataşehir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Son dakika gündem haberi: Ataşehir'de 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Eşi Selma K'yi (37) karşılaştığı Örnek Mahallesi İsmet İnönü Parkı'nda bıçaklayarak öldüren Tuncay K'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Tuncay K'nin ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ile parkta karşılaştığı ve kıskandığı için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli, Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Ataşehir'deki İsmet İnönü Parkı'nda dün 3 çocuk annesi Selma K, bir süredir ayrı yaşadığı kocası Tuncay K. tarafından bıçaklanmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetmişti.

Şüpheli Tuncay K. polis tarafından olayda kullandığı bıçakla yakalanmıştı.

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Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ataşehir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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