Son dakika haberi... Ataşehir'de nargile keyifli okey masasına polis baskını - Son Dakika

Son dakika haberi... Ataşehir'de nargile keyifli okey masasına polis baskını

04.04.2021 10:27
Son dakika haberi... Ataşehir'de nargile keyifli okey masasına polis baskını, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde kısıtlamaya uymayarak nargile keyifli okey oynanılan mekana polis baskın yaptı.

Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde kısıtlamaya uymayarak nargile keyifli okey oynanılan mekana polis baskın yaptı. Kısıtlamada mekanda bulunan 63 kişiye 200 bin 340 TL ceza kesildi. Polisin geldiğini fark eden bazı kişiler kafeden kaçmaya çalıştı.

Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği mekana baskın için harekete geçti. Açık olan kafenin önüne gelen ekipler içeriden kimsenin kaçmaması için tüm etrafı sardı. Daha sonrasında kapının açılmasıyla birlikte polis ekipleri nargile keyifli okey oynanan mekana baskın yaptı. Baskın sonucu karşısında polis ekiplerini gören kişiler şok geçirdi. Polis ekipleri mekanda kısıtlamaya uymayan 63 kişiye rastladı.

Polisi görünce kaçtılar

Daha sonrasında polisin geldiğini fark eden bazı kişiler kafeden kaçmaya çalıştı. O anlar ise saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. Kafede bulunanların kimliklerini tek tek toplayan polis ekipleri 63 kişiye kısıtlama ve korona virüs tedbirlerine uymamaktan kişi başı 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 200 bin 340 TL ceza kesildi. Ceza kesilmesi anında ise kişilerin gülerek nargile içmeleri ise pes dedirtti. Kısıtlama saatinde kapalı olması geren kafeye de ayrıca ceza uygulanacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Ataşehir'de nargile keyifli okey masasına polis baskını
Son dakika haberi... Ataşehir'de nargile keyifli okey masasına polis baskını
Son dakika haberi... Ataşehir'de nargile keyifli okey masasına polis baskını
Son dakika haberi... Ataşehir'de nargile keyifli okey masasına polis baskını
Son dakika haberi... Ataşehir'de nargile keyifli okey masasına polis baskını
Son dakika haberi... Ataşehir'de nargile keyifli okey masasına polis baskını

Barbaros Mahallesi, Türk Lirası, Ataşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ataşehir'de nargile keyifli okey masasına polis baskını - Son Dakika


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