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Son dakika haberi | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

27.12.2021 09:47
Son dakika haberi | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberine göre Erzincan'da öğretmen Ayşegül, evde erkek kardeşi tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Erzincan'da öğretmen Ayşegül, evde erkek kardeşi tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 24.00 sıralarında Erzincan merkez Yenimahalle 301 sokaktaki apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Taşkın (35), bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı (28) hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi. Oturdukları dairede anne ve babası uyurken kardeşini ikna etmek için çaba sarf eden öğretmen Ayşegül, biranda bıçaklı saldırıya uğradı. Kardeşi tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşegül Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan olay üzerine uykularından uyanan aile şoka uğradı. Zanlı Ali Nazım Taşkın polis tarafından gözaltına alındı.

Sinir krizi geçiren anne ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ekipleri ve savcının evde inceleme yapmalarının ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN

Son dakika haberi | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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Gaziantep, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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