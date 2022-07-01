Son dakika haberi: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, SELDEN ETKİLENEN DÜZCE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika haberi: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, SELDEN ETKİLENEN DÜZCE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

01.07.2022 10:58

Son dakika gündem haberine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Düzce'de kayıp iş makinesi operatörü Okan Bayrak'ın arama çalışmalarını yerinde inceleyerek, ailesiyle görüştü.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Düzce'de kayıp iş makinesi operatörü Okan Bayrak'ın arama çalışmalarını yerinde inceleyerek, ailesiyle görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Düzce'ye gelerek incelemelerde bulundu. İlk olarak kayıp iş makinesi operatörü Okan Bayrak'ın arandığı noktaya giden Bakan Karaismailoğlu çalışmalar hakkında bilgiler alarak, Bayrak'ın yakınları ile görüştü. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra ise helikopterle Düzce'de selden etkilenen alanları inceledi ve Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulundu.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜNÜ 200 KİŞİ ARIYOR

İş makinesi operatörü Okan Bayrak'ı bulmak için 200 kişilik arama- kurtarma ekibi, arama çalışmalarını sürdürüyor. Bayrak'ın kayıp olduğu noktadan, derenin akış yönüne Asar Deresi'ne doğru arama yapıldı. Yaklaşık 20 kilometrelik uzunlukta olan Asar Deresi'ne bölüm bölüm dağılan ekipler, arama çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, SELDEN ETKİLENEN DÜZCE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, SELDEN ETKİLENEN DÜZCE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
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