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BAKAN KOCA'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTIĞI YAŞLI KADINDAN SAĞLIK GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR - Son Dakika

BAKAN KOCA'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTIĞI YAŞLI KADINDAN SAĞLIK GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR

24.01.2022 16:45

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki Fatma Üzdiyen (87), ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlisinin sırtında ambulansa taşındı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki Fatma Üzdiyen (87), ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlisinin sırtında ambulansa taşındı. Sağlık görevlisinin yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdığı anlara ilişkin görüntüler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da sosyal medyadan paylaşıldı. Tedavisinin ardından evine dönen Üzdiyen, fedakarlığından dolayı sağlık görevlisine teşekkür etti.

Gölbaşı'na bağlı Harmanlı beldesinde yaşayan tansiyon hastası Fatma Üzdiyen, dün evinde rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla harekete geçen sağlık görevlileri, kar nedeniyle yol kapandığı için Üzdiyen'in evine ulaşamadı. Yürüyerek Üzdiyen'in yanına giden sağlık ekibi, kadına ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye götürülecek olan kadın daha sonra sağlık ekibinde yer alan paramedik Emrah Takımsu tarafından sırtında, ambulansa kadar taşındı. Sağlık görevlisinin yaşlı kadını sırtında ambulansa taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Hastaneye götürülen kadın, buradaki tedavisinin ardından yeniden evine bırakıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Emrah Takımsu'nun yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdığı görüntüleri sosyal medya hesabından; ' Adıyaman, Gölbaşı. Ambulans, 87 yaşındaki Fatma Hanımın yaşadığı sokağa geldiğinde ilerleyemedi. Evdeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırma kararı alındı. Hasta karda sedye ile taşınamayınca bir arkadaşımız Fatma Hanımı sırtına alarak ambulansa taşıdı. Saygıyı daha fazla hak eden bir davranış var mı?' notuyla paylaştı.

Tedavisinin ardından evine dönen ve hastaneye götürüldüğü görüntülerin Bakan Koca tarafından paylaşıldığını öğrenen Fatma Üzdiyen, "Sağlık görevlilerimizden Allah razı olsun. Gelip beni hastaneye götürdüler. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Sağlık görevlisi Emrah Takımsu ise Bakan Koca'nın paylaşımının kendisini mutlu ettiğini, her koşulda insanlara sağlık hizmeti sunma gayretinde olduğunu ifade etti.

BAKAN KOCA'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTIĞI YAŞLI KADINDAN SAĞLIK GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR
BAKAN KOCA'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTIĞI YAŞLI KADINDAN SAĞLIK GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR
BAKAN KOCA'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTIĞI YAŞLI KADINDAN SAĞLIK GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR

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Fahrettin Koca, Mevla, Emrah, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KOCA'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTIĞI YAŞLI KADINDAN SAĞLIK GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KOCA'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTIĞI YAŞLI KADINDAN SAĞLIK GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR - Son Dakika
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