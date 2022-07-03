"Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı!" - ANKARA

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vakaya giden bir ambulans içerisinden çekilen görüntüleri paylaşarak şu notu düştü:

Aylin Nazlıaka'nın Sohbet Ettiği Vatandaş: 'Hububat Yiye Yiye Çoluk Çocuk Herkes Hububat Kafalı Oldu'

Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Bakan Koca: 'Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı' - Son Dakika

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