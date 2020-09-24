Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı İnce Hakkari'de - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı İnce Hakkari'de

Gelen son dakika haberine göre - Bakan Yardımcısı İnce Hakkari'de İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: "En kısa sürede tamamen bu terör belasından kurtulacağız" İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Hakkari'de hayat olduğunu belirterek, "En kısa sürede tamamen bu terör belasından kurtulacağız" dedi.

- Bakan Yardımcısı İnce Hakkari'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: "En kısa sürede tamamen bu terör belasından kurtulacağız"

HAKKARİ - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Hakkari'de hayat olduğunu belirterek, "En kısa sürede tamamen bu terör belasından kurtulacağız" dedi.

Sabah saatlerinde Hakkari'ye gelen Bakan Yardımcısı İnce, Hakkari Valiliği ve belediyesini ziyaret etti. Kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen İnce, vatandaşların sevgi seli ile karşılandı. Vatandaşlar Bakan Yardımcısı İnce'ye "Sayın valimizi seviyoruz. Burada çok güzel hizmetler yapılıyor" dedi.

Bakan Yardımcısı İnce ise vatandaşlara teşekkür ederek, hizmetlerin yapılmaya devam edileceğini söyledi.

Belediye tarafından Altay Caddesi üzerinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde denetleyen İnce, yeni yapılan kentin en büyük camisi olan Ulu Camisi'ni de ziyaret etti. Vali Akbıyık ile birlikte camide namaz kılan Bakan Yardımcısı İnce, yaya olarak 112 Acil Çağrı Merkezine geçerek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Terör belasından ülkemiz kurtuldukça yüzümüz gülüyor"

Ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunan Bakan Yardımcısı İnce, Hakkarili vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde olduklarını ve yüzlerinin güldüğünü gördüklerini belirterek, "Bu bizi çok mutlu etti. Geldiğimiz nokta gösteriyor ki terör belasından ülkemiz kurtuldukça yüzümüz gülüyor. Daha iyi işlerini yapıyorlar ve huzur içerisinde yaşıyorlar. Yani şunu söylemek gerekirse Hakkari'de hayat var. Valimizin geliştirdiği bu sloganla Hakkarili vatandaşlarımızı huzur içersinde gördük. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı var; terör örgütü, teröristler yok oluncaya kadar en kısa süre içerisinde bunların bertaraf edilmesi yönünde talimatları var. Bakanımızın önderliğinde bu çalışmalarımızı yürütüyoruz ve en kısa sürede inşallah bu terör belasından ülkemizi, milletimizi tamamen kurtaracağız. İnsanlarımızı huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamış olacağız" dedi.

Bundan sonra hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda da değerlendirme fırsatı bulduklarını söyleyen İnce, "İnşallah bundan sonraki süreçte de gerek belediye, gerek özel idarenin gerekse diğer bakanlığımıza bağlı birimleri Hakkarili vatandaşlarımıza kalıcı hizmetler sürdürme yolundaki projelerini en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Vali ve beraberindeki ekibini kutlar ve başarılının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Hakkari hizmetin en iyisine layık"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da, Hakkari'de çok güzel hizmetler ve yatırımlar yapıldığını belirterek, "Hakkari halkı hizmetin en iyisine layık. Tabi ki hizmetlerimizin hepsini Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanımızın büyük destekleriyle yapıyoruz. Bu hizmetlerde Bakan Yardımcımız İnce bir Hakkarili gibi tüm projelerin çıkmasında bize büyük emeği var. Ben kendisine teşekkür ediyor, Hakkari'ye hoş geldiniz diyorum" dedi.

Bakan Yardımcısı İnce'ye; Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç ve Tevik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek eşik etti.

Bakan Yardımcısı İnce, daha sonra Yüksekova'ya hareket etti.

Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı İnce Hakkari'de

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı İnce Hakkari'de - Son Dakika


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