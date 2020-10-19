Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Şaban Yazan (75) yönetimindeki 17 KR 535 plakalı otomobil, Bandırma- Erdek kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde Kubilay T. idaresindeki 16 ANZ 87 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Yazan araçta sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Yazan'ı bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık personelince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Yazan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
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