Son dakika haberi! Balıkesir'de otobanda trafik kazası 1 ölü - Son Dakika

Olay Balıkesir'den geçen Bursa-İzmir Otobanının Savaştepe-Karacalar Mevkisi'nde meydana geldi. Bursa'dan İzmir yönüne giden 34 ZF 9466 plakalı özel aracın bayan sürücüsü F.A.V. aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla atarak bariyerlere çarparak durdu. Kaza haberini alan Karesi İtfaiyeye ait ekipler ile 112 Acil Kurtarma ekipleri araçtan F.A.V.'ın cansız bedenini çıkardılar. Trafik kazası ile ilgili soruşturmanın başladığı öğrenildi. - BALIKESİR

Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler

2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay