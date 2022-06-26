Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından olay yerinde incelemede bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz , şehidin babası Esat Özdemir ile görüştü. İncelemenin ardından evin yıkılarak yeniden yapılması talimatını veren Yılmaz, vatandaşın her zaman maddi manevi yanında olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak - Son Dakika

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