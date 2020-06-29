Son dakika haberi: Barış Akarsu, doğum gününde anıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Barış Akarsu, doğum gününde anıldı

Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesi ve hayranları, sanatçıyı doğum gününde mezarı başında andı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesi ve hayranları, sanatçıyı doğum gününde mezarı başında andı.

Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında

Bodrum Torba Kavşağı'nda doğum günü 29 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Akarsu'nun ailesi ve hayranları, şarkıcının posterleriyle Kültür Park'ta toplandı.

Akarsu'nun seslendirdiği "Islak Islak", "Amasra" ve "Gözlerin" şarkılarını söyleyen grup, Amasra Şehir Mezarlığı'na kadar yürüdü. Düzenlenen anma töreninde, Akarsu'nun mezarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anne Hatice Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 41. yaş gününde mezarının başında sevenleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Akarsu, "Oğlumun vefatının üzerinde 13 yıl geçti ve bugün 41'inci yaş günümüz. Her sene içim burkuluyor. Barış'ın sevenlerini görünce hem mutlu oluyorum hem de canım meleğimi çok özlüyorum. Ne yapalım takdiri ilahi, Allah'tan gelen her şeye razıyız. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın." dedi.

Barış Akarsu'nun bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007'de, Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış, otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman ölmüş, tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Barış Akarsu, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Barış Akarsu, doğum gününde anıldı - Son Dakika

Son Dakika

22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:17 Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 21:25 Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 20:00 YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:52 Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor 16:13 ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı 15:48 Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu 15:47 Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 14:59 Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
21:24
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 22:39:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Barış Akarsu, doğum gününde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]