Son dakika haberi! Belediye Başkanı Yüksel, akülü araçlara binerek engellilerin zorluklarına dikkat çekti - Son Dakika

Son dakika haberi! Belediye Başkanı Yüksel, akülü araçlara binerek engellilerin zorluklarına dikkat çekti

24.11.2020 17:47
Son dakika haberi! Belediye Başkanı Yüksel, akülü araçlara binerek engellilerin zorluklarına dikkat çekti, System.String[]

Son dakika haberi: Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliği ile ilçede yaşayan yürüme engelli 10 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye verildi.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliği ile ilçede yaşayan yürüme engelli 10 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER) ve Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi işbirliği ile Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törende, ihtiyaç sahiplerine akülü sandalyeler teslim edildi.

Törende ayrıca akülü sandalyesi olup batarya ihtiyacı bulunan vatandaşlara akü desteği sağlandı.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tören öncesi akülü sandalyeye binip test sürüşü yaparak, yeni nesil araçlarla bile olsa engelli bireylerin ne gibi zorluklar yaşadıklarının bilinmesi gerektiğine dikkat çekti.

Engelli vatandaşlarla bir süre sohbete eden Yüksel, ihtiyaç sahiplerine yeni sandalyelerini teslim etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yüksel, organizasyonun engellilerin engelini bir nebze de olsa kaldırma çabasının ürünü olduğunu belirtti.

Engellilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hazırlık yaptıklarını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Taleplere göre akülü tekerlekli sandalyelerle ilgili alımları yaptık. Her engelsiz bir engelli adayıdır, hepimizin bunun farkına varması lazım. Özellikle engelli kardeşlerimizin engellerini ortadan kaldırma noktasında toplum olarak duyarlı olmamız gereken bir dönem içerisindeyiz. Hiç kimse bana bir şey olmaz dememelidir. Her ne kadar elektronik de olsa kendi ihtiyacınızın kısıtlandığı fiziksel bir durumdan söz ediyoruz. Biraz önce ne kadar zor olduğunu gördünüz. O yüzden biz elimizden geldiğince bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı olacağını düşünüyorum."

Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ahmet Murat Sarılarlı ise son model ve her ihtiyaca cevap verebilecek donanımlara sahip akülü sandalyelerin vatandaşlar içn temin edildiğini bildirdi.

Yüksel'e teşekkür eden Sarılarlı, "Bu araçların Türkiye'de bir belediye tarafından verilen en kaliteli araçlar olduğunu söyleyebilirim. Engelli dostlarımızın ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor. Araçlarımız 2x450 watt motora sahip, 45x2 amper akülerimiz var. Dış alanda kullanıma tamamen uygun ve engellilerin ihtiyacını karşılamada tam ortopedik bir ürün." ifadelerini kullandı.

Törene, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar ve aileleri de katıldı.

Pandemi Sosyal Destek, Kent Konseyi, Süleymanpaşa, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Belediye Başkanı Yüksel, akülü araçlara binerek engellilerin zorluklarına dikkat çekti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar "inşaattan düştüm" diyerek istifa etti
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek         
18:03
Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu         
17:39
Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü         
17:26
2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi         
17:05
Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi         
16:57
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım         
15:39
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu         
14:27
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu         
13:57
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kadın yolcusunu taciz edip Kadın yolcusunu taciz edip "Sana ev açarım" diyen minibüs şoförüne 9,5 yıl hapis istemi         
13:53
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 18:17:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Belediye Başkanı Yüksel, akülü araçlara binerek engellilerin zorluklarına dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei