Son dakika haberi! Belediye Başkanı Yüksel, akülü araçlara binerek engellilerin zorluklarına dikkat çekti - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliği ile ilçede yaşayan yürüme engelli 10 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER) ve Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi işbirliği ile Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törende, ihtiyaç sahiplerine akülü sandalyeler teslim edildi.

Törende ayrıca akülü sandalyesi olup batarya ihtiyacı bulunan vatandaşlara akü desteği sağlandı.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tören öncesi akülü sandalyeye binip test sürüşü yaparak, yeni nesil araçlarla bile olsa engelli bireylerin ne gibi zorluklar yaşadıklarının bilinmesi gerektiğine dikkat çekti.

Engelli vatandaşlarla bir süre sohbete eden Yüksel, ihtiyaç sahiplerine yeni sandalyelerini teslim etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yüksel, organizasyonun engellilerin engelini bir nebze de olsa kaldırma çabasının ürünü olduğunu belirtti.

Engellilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hazırlık yaptıklarını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Taleplere göre akülü tekerlekli sandalyelerle ilgili alımları yaptık. Her engelsiz bir engelli adayıdır, hepimizin bunun farkına varması lazım. Özellikle engelli kardeşlerimizin engellerini ortadan kaldırma noktasında toplum olarak duyarlı olmamız gereken bir dönem içerisindeyiz. Hiç kimse bana bir şey olmaz dememelidir. Her ne kadar elektronik de olsa kendi ihtiyacınızın kısıtlandığı fiziksel bir durumdan söz ediyoruz. Biraz önce ne kadar zor olduğunu gördünüz. O yüzden biz elimizden geldiğince bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı olacağını düşünüyorum."

Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ahmet Murat Sarılarlı ise son model ve her ihtiyaca cevap verebilecek donanımlara sahip akülü sandalyelerin vatandaşlar içn temin edildiğini bildirdi.

Yüksel'e teşekkür eden Sarılarlı, "Bu araçların Türkiye'de bir belediye tarafından verilen en kaliteli araçlar olduğunu söyleyebilirim. Engelli dostlarımızın ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor. Araçlarımız 2x450 watt motora sahip, 45x2 amper akülerimiz var. Dış alanda kullanıma tamamen uygun ve engellilerin ihtiyacını karşılamada tam ortopedik bir ürün." ifadelerini kullandı.

Törene, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar ve aileleri de katıldı.