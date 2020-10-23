Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,024035
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032981
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023330
|0,03
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,044390
|0,02
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052227
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,039563
|0,12
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,028208
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,040523
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014633
|1,35
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,021327
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,023855
|0,49
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,026480
|0,26
|BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF
|0,014372
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,036191
|0,49
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051501
|0,49
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026649
|0,24
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,025212
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,016756
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052266
|0,36
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050302
|0,36
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031396
|0,35
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,055748
|0,35
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047630
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,070136
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068415
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024967
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065335
|0,02
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027609
|0,02
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi