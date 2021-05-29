Beydağ'da çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü - Son Dakika

İzmir'in Beydağ ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları ve ormanlık alanda hasar oluştu.

Mutaflar Mahallesi ile Yukarı Aktepe Mahallesi arasındaki bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zeytin bahçeleri ve ormanlık alanların olduğu alanda çıkan yangına itfaiye ve İzmir Orman İşletme Müdürlüğü bağlı ekipler müdahale etti.

Havadan ve yerden yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Söndürme çalışmalarını Beydağ İlçe Kaymakamı Abdurrahman Çelebi ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar da takip etti.