Son dakika haberi: Bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yargılanan 4'ü tutuklu 6 sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Kemal K, Hüseyin K, Sibel K, Tekin K, tutuksuz sanıklar R.Ç. ve E.K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanıkların kapıldıkları haksız tahrik etkisiyle bıçak, tüfek, sopa ve benzeri şeyleri kullanarak fikir birliği içinde maktul Okan Yalın'ı darbederek yaraladıkları ve netice olarak ölümüne sebebiyet verdiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğu vurgulanan mütalaada, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan tüm sanıkların ayrı ayrı 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan sanık avukatları, savunma yapmak için ek süre ve tutuklu sanıkların tahliyesini istedi.

Avukatlara savunmalarını hazırlamaları için ek süre veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Olay

Serdar Mahallesi Nurettinpaşa Caddesi'nde 30 Kasım 2020'de, bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermiş, başına darbe aldığı belirlenen Okan Yalın hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan K.K, T.K, E.K, S.K, K.K, N.Ç, H.K. ve R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilmiş, şüphelilerden Kemal K, Sibel K, Tekin K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.K ve R.Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç ve K.K. de savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.???????