Son dakika haberi | BIST100 yüzde 1.96 yükseldi, dolar 7.72 lirada - Son Dakika

Son dakika haberi | BIST100 yüzde 1.96 yükseldi, dolar 7.72 lirada

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,128 ve 1,144 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.96 artışla 1,145.24 puanda tamamladı.

Son dakika haberi | BIST100 yüzde 1.96 yükseldi, dolar 7.72 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,128 ve 1,144 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.96 artışla 1,145.24 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.73, BIST Mali Endeks yüzde 2.15, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.41 artıdaydı.

InvestAZ Yatırım'ın "Piyasalarda güçlü kapanış" başlıklı analizinde, yurt içi piyasalarda kapanışa yaklaşılırken pozitif havanın iyice güçlendiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Yarın toplanacak olan AB Liderler zirvesi öncesi AB ile Türkiye arasında uzun süredir gerilen ilişkiler gündeme alınacak. "Yetkililer AB'nin Türkiye ile pozitif bir ajanda için opsiyonların değerlendirildiğini belirtti. "Amerika'da Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 2. Mali yardım paketi görüşmelerinde gelişme kaydedildiğini açıkladı. Yapılacak olan teşvik harcamaları toplamının 1.5 trilyon dolar olması bekleniyor. "Gelişmelere Amerikan borsalarının tepkisi hızlı oldu ve S&P500 endeksi yüzde 1.0 değer kazandı. Küresel piyasalarda başlayan olumlu rüzgar, Borsa İstanbul'da bugün yaşanan pozitif seyri daha da yukarı taşımış oldu. "Döviz üzerindeki baskıda gevşeme devam ederken dolar/lira 7.76'dan ve euro/lira 9.10 seviyesinden işlem görüyordu."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6997 lira ve en yüksek 7.8384 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,euro en düşük 9.0310 lira ve en yüksek 9.2060 lirayı gördükten sonra, 9.06 – 9.07 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9449 lira ve en yüksek 10.0778 lirayı gördükten sonra 9.98 – 9.99 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16846 - 1.17553 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17387 düzeyindeydi.Genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5.7 azalırken, ithalatın yüzde 20.4 arttığı Ağustos'ta, dış ticaret açığı da yıllık bazda yüzde 168.2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 6 milyar 278 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85'den, yüzde 66.5'e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Ocak-Ağustos döneminde de dış ticaret açığı yüzde 69.9 artarak 19 milyar 426 milyon dolardan, 33 milyar 4 milyon dolara yükseldi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.8'den, yüzde 75.6'ya geriledi.TÜİK verilerine göre ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 azalarak 12 milyar 464 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 20.4 artarak 18 milyar 742 milyon dolara yükseldi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Ağustos döneminde de yıllık bazda yüzde 12.9 azalarak 102  milyar 343 milyon dolara, ithalat yüzde 1.2 azalarak 135 milyar 347 milyon dolara geriledi.


Borsa İstanbul, İhracat, Ticaret, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 18:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | BIST100 yüzde 1.96 yükseldi, dolar 7.72 lirada - Son Dakika Ekonomi

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