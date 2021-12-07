Üye Girişi
Son dakika haberi! Bitlis'te Van Gölü mikrobiyalitleri çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Bitlis'te Van Gölü mikrobiyalitleri çalıştayı düzenlendi

07.12.2021 17:54
Son dakika haberi! Bitlis'te Van Gölü mikrobiyalitleri çalıştayı düzenlendi

Son dakika haber... Bitlis'te bölgedeki mikrobiyalitlerin ve Van Gölü derinliklerindeki buluntuların yer aldığı "Van Gölü'nün Gizemli Dünyası" fotoğraf sergisi ve çalıştayı düzenlendi.

Bitlis'te bölgedeki mikrobiyalitlerin ve Van Gölü derinliklerindeki buluntuların yer aldığı "Van Gölü'nün Gizemli Dünyası" fotoğraf sergisi ve çalıştayı düzenlendi.

Sualtı Fotoğrafçılar ve Filmcileri Derneği (SUFOD) ve Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneğinin katkılarıyla çekilen fotoğraflar, Bitlis Eren Üniversitesi merkezi derslikler konferans salonunda sergilendi.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, ardından konferans salonunda düzenlenen çalıştaya katıldı.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, yaptığı konuşmada, ilçenin tanıtımına katkı sunmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlçenin güzelliklerinden yola çıkarak bir hikaye yazmak istediklerini belirten Demir, "Öncelikle Adilcevaz sahillerindeki su altındaki mikrobiyalit sahalarının su altı parkı ilan edilmesi için bakanlığımıza başvurumuzu yaptık. Bunun Türkiye'de tek bir örneği var. O da Gelibolu'da. Daha sonra mikrobiyalitlere farkındalığı artırma adına Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği'nin Adilcevaz sahillerinde çekmiş oldukları fotoğraflarla bir sergi yapmak istedik. Bu anlamda hem mikrobiyalitlerin tanıtılması adına hem de Adilcevaz isminin duyurulmasını istedik. Bir dalış okulu ile halkayı tamamlamak istiyoruz. Bu hedefimizin gerçekleştirilmesi halinde ilçemiz dalış turizmi açısından önemli bir merkeze dönüşeceğine inanıyoruz. Bizler bugün belediye başkanımızla, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesai arkadaşlarımızla yeni bir vizyon ortaya koymaya çalıştık."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise yapılan çalışmanın Adilcevaz'ın tanıtımına büyük katkı sunduğunu kaydetti.

Van Gölü ve çevresinin hazine değerini taşıdığını aktaran Elmastaş, şunları kaydetti:

"Van Gölü koyları ve körfezleri ile bilinen bir alan. Fakat burada bilinmeyen özelliklerini de son yıllarda ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da Van Gölü altındaki mikrobiyalitler. Son zamanlarda Van Gölü'nün yaşayan tek türü olan inci kefali gündeme taşındı. Şimdi de hocalarımız sayesinde mikrobiyalitleri artık yavaş yavaş gündeme geliyor. Anladığımız kadarıyla Van Gölü altındaki en güzel mikrobiyalitler Adilcevaz sahillerinde yer alıyor. Diğer kıyılarda da var, ancak Adilcevaz burada ön plana çıkıyor."

Programa, SUFOD Başkanı Ateş Evirgen, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Su Altı Belgesel Yapımcısı Savaş Karakaş ve Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol katıldı.

Adilcevaz, Van Gölü, Turizm, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bitlis'te Van Gölü mikrobiyalitleri çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı 18:03 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Yeni astronot adayları açıklandı! Aralarında 17:57 Yeni astronot adayları açıklandı! Aralarında "Adanalı astronot" da var 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı 16:07 Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı

Son Dakika Haberleri
18:04 "Artık AIDS'lisin" diyerek genç kızın yüzüne tükürdü
18:02 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı
18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı
18:00 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı
17:59 Birleşik Arap Emirlikleri, hafta tatilini 2,5 güne çıkardı
17:57 Yeni astronot adayları açıklandı! Aralarında "Adanalı astronot" da var
17:54 7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir
17:40 Japon firmadan devrim yaratacak yenilik! ''Dijital insan'' hizmeti sunuyorlar
17:38 Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu
17:37 TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız
"Artık AIDS'lisin" diyerek genç kızın yüzüne tükürdü "Artık AIDS'lisin" diyerek genç kızın yüzüne tükürdü         
18:05
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
Birleşik Arap Emirlikleri, hafta tatilini 2,5 güne çıkardı Birleşik Arap Emirlikleri, hafta tatilini 2,5 güne çıkardı         
18:00
7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir 7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir         
17:55
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti         
16:27
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 18:10:41. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bitlis'te Van Gölü mikrobiyalitleri çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement