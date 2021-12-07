Son dakika haberi! Bitlis'te Van Gölü mikrobiyalitleri çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Bitlis'te bölgedeki mikrobiyalitlerin ve Van Gölü derinliklerindeki buluntuların yer aldığı "Van Gölü'nün Gizemli Dünyası" fotoğraf sergisi ve çalıştayı düzenlendi.

Sualtı Fotoğrafçılar ve Filmcileri Derneği (SUFOD) ve Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneğinin katkılarıyla çekilen fotoğraflar, Bitlis Eren Üniversitesi merkezi derslikler konferans salonunda sergilendi.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, ardından konferans salonunda düzenlenen çalıştaya katıldı.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, yaptığı konuşmada, ilçenin tanıtımına katkı sunmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlçenin güzelliklerinden yola çıkarak bir hikaye yazmak istediklerini belirten Demir, "Öncelikle Adilcevaz sahillerindeki su altındaki mikrobiyalit sahalarının su altı parkı ilan edilmesi için bakanlığımıza başvurumuzu yaptık. Bunun Türkiye'de tek bir örneği var. O da Gelibolu'da. Daha sonra mikrobiyalitlere farkındalığı artırma adına Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği'nin Adilcevaz sahillerinde çekmiş oldukları fotoğraflarla bir sergi yapmak istedik. Bu anlamda hem mikrobiyalitlerin tanıtılması adına hem de Adilcevaz isminin duyurulmasını istedik. Bir dalış okulu ile halkayı tamamlamak istiyoruz. Bu hedefimizin gerçekleştirilmesi halinde ilçemiz dalış turizmi açısından önemli bir merkeze dönüşeceğine inanıyoruz. Bizler bugün belediye başkanımızla, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesai arkadaşlarımızla yeni bir vizyon ortaya koymaya çalıştık."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise yapılan çalışmanın Adilcevaz'ın tanıtımına büyük katkı sunduğunu kaydetti.

Van Gölü ve çevresinin hazine değerini taşıdığını aktaran Elmastaş, şunları kaydetti:

"Van Gölü koyları ve körfezleri ile bilinen bir alan. Fakat burada bilinmeyen özelliklerini de son yıllarda ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da Van Gölü altındaki mikrobiyalitler. Son zamanlarda Van Gölü'nün yaşayan tek türü olan inci kefali gündeme taşındı. Şimdi de hocalarımız sayesinde mikrobiyalitleri artık yavaş yavaş gündeme geliyor. Anladığımız kadarıyla Van Gölü altındaki en güzel mikrobiyalitler Adilcevaz sahillerinde yer alıyor. Diğer kıyılarda da var, ancak Adilcevaz burada ön plana çıkıyor."

Programa, SUFOD Başkanı Ateş Evirgen, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Su Altı Belgesel Yapımcısı Savaş Karakaş ve Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol katıldı.