Son dakika haberi: BM'den Somali'de 10 barış gücü askerinin öldüğü saldırıya kınama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: BM'den Somali'de 10 barış gücü askerinin öldüğü saldırıya kınama

06.05.2022 23:45
Son dakika haberi: BM'den Somali'de 10 barış gücü askerinin öldüğü saldırıya kınama

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'de Eş-Sebab terör örgütünün 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'de Eş-Sebab terör örgütünün 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıyı kınadı.

Konsey tarafından oy birliği ile yayımlanan açıklamada, "Güvenlik Konseyi, 3 Mayıs 2022'de Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu'nun ileri harekat üssüne Eş-Sebab tarafından başlatılan menfur terör saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor." ifadesi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırının faillerinden, organizatörlerinden, finansörlerinden ve sponsorlarından hesap sorulması ve sorumluların en kısa zamanda adalete teslim edilmesi gerektiği vurgulandı.

Somali'de Eş-Sebab terör örgütünün, 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıda barış gücüne bağlı Burundili 10 asker hayatını kaybetmiş, 25 asker yaralanmıştı.

Saldırıya karşılık veren barış gücü askerleri 20 Eş-Sebab üyesini etkisiz hale getirmişti.

YORUMLAR
500
Afrika Bölgesel Kalkınma projesinin ilk adımları atıldı Afrika Bölgesel Kalkınma projesinin ilk adımları atıldı Gana Savunma Bakanı: Batı Afrika'da Son Üç Yılda 16.000'den Fazla Kişi Öldürüldü Gana Savunma Bakanı: Batı Afrika'da Son Üç Yılda 16.000'den Fazla Kişi Öldürüldü

Somali, Afrika, Mayıs, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BM'den Somali'de 10 barış gücü askerinin öldüğü saldırıya kınama - Son Dakika


Son Dakika
23:34 CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır
23:12 Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
22:46 Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı
22:24 Ülkemizde 6 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 743 yeni vaka tespit edildi
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 23:51:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: BM'den Somali'de 10 barış gücü askerinin öldüğü saldırıya kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement