Son dakika haberi! BM Suriye Araştırma Komisyonu: Ukrayna'daki savaş, Suriyeliler için yeni zorluklar doğuracak - Son Dakika
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Son dakika haberi! BM Suriye Araştırma Komisyonu: Ukrayna'daki savaş, Suriyeliler için yeni zorluklar doğuracak

19.03.2022 00:36
Son dakika haberi! BM Suriye Araştırma Komisyonu: Ukrayna'daki savaş, Suriyeliler için yeni zorluklar doğuracak

Son dakika habere göre Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşının, Suriyeliler için yeni zorluklar doğuracağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya- Ukrayna savaşının, Suriyeliler için yeni zorluklar doğuracağı uyarısında bulundu.

Komisyonun Başkanı Paulo Pinheiro, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumunda Suriye ile alakalı raporunu sundu.

Suriye'de Kovid-19 ile mücadelenin "kısıtlı tıbbi imkanlarla" yapılmaya çalışıldığını vurgulayan Pinheiro, ülke nüfusunun yüzde 90'ının yoksulluk içinde yaşadığı ve 12 milyon kişinin ise gıda güvenliğinden yoksun olduğu bilgisini paylaştı.

Pinheiro, Rusya-Ukrayna savaşının Suriyelilerin insani durumuna etkisine ilişkin, "Ukrayna'daki krizin sonuçları, Suriyelilere yeni zorluklar getirecek. Ülkede enflasyon zaten fırlamış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de buğday ithalatının devamına dair ciddi endişelerin olduğunu belirten Pinheiro, "Sivillerin hayatı rejim tarafından tehlikeye atılmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Pinheiro, Beşşar Esed rejiminin sivilleri hedef almasına da dikkati çekerek, İdlib ve Batı Halep'te rejim ve Rus güçlerinin bombardımanları nedeniyle sadece geçen yılın ikinci yarısında en az 64 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Ülkede insani ve ekonomik koşulların giderek kötüleştiğini kaydeden Pinheiro, ülke ekonomisini olumsuz etkileyen tek taraflı yaptırımların gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler, Araştırma, Ukrayna, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BM Suriye Araştırma Komisyonu: Ukrayna'daki savaş, Suriyeliler için yeni zorluklar doğuracak - Son Dakika


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