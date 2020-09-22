Son dakika haberi | Bordo renkli taksiler, sarı renge dönüştürülecek - Son Dakika

Son dakika haberi | Bordo renkli taksiler, sarı renge dönüştürülecek

Son dakika gündem haberi: Çatalca, Silivri, Şile bölgelerinde bulunan bordo renkli 212 taksi UKOME toplantısında alınan karar ile sarı renkli taksiye dönüştürülecek.

Son dakika haberi | Bordo renkli taksiler, sarı renge dönüştürülecek, System.String[]

Çatalca, Silivri, Şile bölgelerinde bulunan bordo renkli 212 taksi UKOME toplantısında alınan karar ile sarı renkli taksiye dönüştürülecek. Bordo renkli taksiciler bu dönüşümün bedelsiz olacağını söyledi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'den alınan karar ile Çatalca, Silivri ve Şile bölgelerinde çalışan 212 adet bordo renkli taksinin sarı renkli taksiye dönüştürüleceği söylendi. Yapılan değişim sayesinde bordo renkli taksilerin şehir içinde de yolcu almaları serbest hale gelmiş olacak. Durumu değerlendiren Bordo renkli taksi sürücüsü Cüneyt Akkuş, kararın beklendiğini ifade ederek, "Çok iyi oldu bu karar. Aynı bölgede 3-4 renk taksinin olması çok sıkıntılı bir durumdu şoförler, esnaflar arasında da sıkıntılı bir durumdu. Bu olayın çözülmesi çok iyi oldu. Sarı renge döndük. Arkadaşlarda memnun. Hiçbir ücret karşılığı verilmedi. Sıkıntı yok artık ücret talep edilmedi bizden" dedi.

Bir diğer bordo renkli taksi sürücüsü ise kararı olumlu karşıladıklarını kaydederek, "Bu karar için teşekkür ederim ancak İstanbul trafiğini azaltırlarsa çok iyi olur. Trafik çok kalabalık. Bu sistem için bizden para alınmadı. Diğer sarı taksi sürücüleriyle şimdilik bir sıkıntı yaşamadık" diye konuştu. - İSTANBUL

Silivri, Çatalca, Karar, Taksi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bordo renkli taksiler, sarı renge dönüştürülecek - Son Dakika

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