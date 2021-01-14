Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.421,80
|1.292,60
|10,00
|Alarko Holding
|10,19
|9,27
|9,92
|Hektaş
|28,28
|26,50
|6,72
|Pegasus
|78,85
|74,30
|6,12
|Pınar Süt
|24,66
|23,44
|5,20
|Ege Gübre
|229,00
|218,60
|4,76
|Vestel
|25,16
|24,20
|3,97
|Coca Cola İçecek
|76,00
|73,45
|3,47
|Aksa Enerji
|8,37
|8,10
|3,33
|Doğuş Otomotiv
|31,02
|30,04
|3,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|18,05
|17,51
|3,08
|Brisa
|22,70
|22,04
|2,99
|Alarko GMYO
|25,30
|24,58
|2,93
|Net Holding
|3,52
|3,42
|2,92
|Karsan Otomotiv
|3,86
|3,76
|2,66
|TAV Havalimanları
|22,74
|22,18
|2,52
|Şekerbank
|1,64
|1,60
|2,50
|Torunlar GMYO
|4,15
|4,06
|2,22
|Anadolu Efes
|27,28
|26,74
|2,02
|Ege Endüstri
|1.785,00
|1.752,30
|1,87
Kaynak: AA
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