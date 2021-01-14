Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 1.421,80 1.292,60 10,00 Alarko Holding 10,19 9,27 9,92 Hektaş 28,28 26,50 6,72 Pegasus 78,85 74,30 6,12 Pınar Süt 24,66 23,44 5,20 Ege Gübre 229,00 218,60 4,76 Vestel 25,16 24,20 3,97 Coca Cola İçecek 76,00 73,45 3,47 Aksa Enerji 8,37 8,10 3,33 Doğuş Otomotiv 31,02 30,04 3,26 Kordsa Teknik Tekstil 18,05 17,51 3,08 Brisa 22,70 22,04 2,99 Alarko GMYO 25,30 24,58 2,93 Net Holding 3,52 3,42 2,92 Karsan Otomotiv 3,86 3,76 2,66 TAV Havalimanları 22,74 22,18 2,52 Şekerbank 1,64 1,60 2,50 Torunlar GMYO 4,15 4,06 2,22 Anadolu Efes 27,28 26,74 2,02 Ege Endüstri 1.785,00 1.752,30 1,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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