Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 671,00 715,00 -6,15 Torunlar GMYO 3,47 3,60 -3,61 Brisa 23,70 24,58 -3,58 Esenboğa Elektrik 30,00 31,00 -3,23 Bursa Çimento 3,71 3,83 -3,13 Çimsa 23,72 24,48 -3,10 Bagfaş 25,40 26,14 -2,83 Karsan Otomotiv 3,65 3,75 -2,67 Kordsa Teknik Tekstil 23,02 23,62 -2,54 Alkim Kimya 17,03 17,46 -2,46 Enerjisa Enerji 10,49 10,75 -2,42 Kervan Gıda 16,70 17,11 -2,40 Ege Endüstri 1.348,20 1.381,10 -2,38 Tofaş Oto Fabrikası 28,08 28,76 -2,36 Otokar 334,60 342,40 -2,28 Vestel 29,34 30,02 -2,27 Nuh Çimento 54,20 55,45 -2,25 İndeks Bilgisayar 7,40 7,57 -2,25 Konya Çimento 913,00 933,00 -2,14 Arçelik 32,76 33,40 -1,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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