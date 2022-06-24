Son dakika haberi! Bozkurt'taki sel felaketini anlatan fotoğraf sergisi Ankara'da açılacak - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bozkurt'taki sel felaketini anlatan fotoğraf sergisi Ankara'da açılacak

24.06.2022 11:12
Son dakika haberi! Bozkurt'taki sel felaketini anlatan fotoğraf sergisi Ankara'da açılacak

Son dakika haberlerine göre Bozkurt'ta geçen yıl yaşanan sel felaketinde çekilen fotoğraflardan oluşan "Bir Fotoğraf Binlerce Hikaye" sergisinin ikincisi, yarın Ankara'da beğeniye sunulacak.

Bozkurt'ta geçen yıl yaşanan sel felaketinde çekilen fotoğraflardan oluşan "Bir Fotoğraf Binlerce Hikaye" sergisinin ikincisi, yarın Ankara'da beğeniye sunulacak.

Bozkurt'ta geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine ilişkin gazetecilerin çektiği fotoğrafların sergilenmesi için Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti tarafından proje hazırlandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylanan proje kapsamında 60 fotoğrafın yer aldığı "Bir Fotoğraf Binlerce Hikaye" sergisinin ilki, İstanbul'da açıldı.

Serginin ikincisi ise Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde yarın ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz, AA muhabirine, serginin Ankara'da 2 gün ziyarete açık kalacağını söyledi.

Geçen yıl Kastamonu'da büyük bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Yılmaz, sergide sel sırasında ve sonrasında meslektaşlarınca çekilen 50 kare ile ilçede son durumu anlatan 10 karenin bulunacağını belirtti.

Yılmaz, proje kapsamında üçüncü ve son serginin ise sel felaketinin birinci yılı olan 11 Ağustos'ta Bozkurt'ta açılacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bozkurt'taki sel felaketini anlatan fotoğraf sergisi Ankara'da açılacak - Son Dakika

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