Yılmaz, proje kapsamında üçüncü ve son serginin ise sel felaketinin birinci yılı olan 11 Ağustos'ta Bozkurt'ta açılacağını kaydetti.

Geçen yıl Kastamonu'da büyük bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Yılmaz, sergide sel sırasında ve sonrasında meslektaşlarınca çekilen 50 kare ile ilçede son durumu anlatan 10 karenin bulunacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bozkurt'taki sel felaketini anlatan fotoğraf sergisi Ankara'da açılacak - Son Dakika

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