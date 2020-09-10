Son dakika haberi! Burdur'da kaza 1 yaralı - Son Dakika

Burdur'da kaza: 1 yaralı

Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Saat 08.00'de meydana gelen kazada Burdur'dan Isparta istikametine gitmekte olan Aydın Akay (24) yönetimindeki 07 ADG 001 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çerçin köyü yakınlarında takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Aydın Akay ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.