Burdur'da trafik kazası: 8 yaralı

BURDUR - Burdur kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza Merkez Atatürk Caddesi ile Şehit Teğmen Hasan Diker Caddesi kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Mehmet Ercan'ın kullandığı 15 T 088 plakalı taksi ile Aysu Arlı yönetimindeki 15 AS 251 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada taksi çarpışmanın etsisiyle yan yatarken, şoför Mehmet Ercan ile Ticari araçta yolcu olan Şeyma Sürücü (24), Mücella Sürücü (19),Asude Sürücü (16), Dilara Özek ve özel otomobil sürücüsü Aysu Arlı ile aynı araçta yolcu olan Gül Ayşe Arlı (82), Hatice Arlı yaralandı. Kaza sonrasında 112 sağlık görevlilerince ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne Acil Servisinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.