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Son dakika haberi: Bursa'da 850 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi: Bursa'da 850 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

07.09.2021 08:09
Son dakika haberi: Bursa'da 850 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına

Son dakika gündem haberi... Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Gemlik merkezli, il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 850 polis tarafından "şafak" vakti düzenlenen operasyon devam ediyor.

Operasyonda kapılar "koçbaşı" ile kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çok sayıda kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bursa'da 850 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu - Son Dakika


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