Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak" operasyonunda yakalananların sayısı 74'e yükseldi - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalananların sayısı 74'e yükseldi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 69 şüphelinin yakalanmasının ardından operasyonlar sürüyor.

Gemlik merkezli, il genelindeki operasyonlarda 5 şüpheli daha yakalandı.

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 zanlı adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk ettiği zanlılardan 31'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, daha önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanmış, tutuklanan zanlılardan elde ettiği bilgilerle soruşturmayı derinleştiren cumhuriyet savcısının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

Gemlik merkezli, il genelinde 50 adrese, özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 850 polis tarafından "şafak" vakti baskınlar yapılmış, Soruşturmayı yürüten savcının yönettiği operasyonda, kapılar "koçbaşı" ile kırılıp evlere girilerek gerçekleştirilen aramalarda narkotik dedektör köpekleri de kullanılmıştı.

Söz konusu adreslerde, yastık ve valiz gibi "zula" noktalarında saklanmış uyuşturucular ile ruhsatsız silahlar ele geçirilmiş, Operasyonda 69 şüpheli yakalanmıştı.